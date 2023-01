Drsňák Kilde. Při tréninku v Kitzbühelu si zlomil kůstku, na startu ale chybět nebude

"Stane se, to je lyžování. Na zítřek jsem připravený. S prášky proti bolesti to půjde. Všechno je stabilní, mělo by to být v pořádku," řekl agentuře APA Kilde, který v této sezoně Světového poháru vyhrál čtyři sjezdy a dva superobří slalomy. V průběžném pořadí je druhý za Švýcarem Marcem Odermattem.