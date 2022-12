Dva ruští olympijští šampioni se do sebe pustili. Bolšunov si ze sporu odnesl krvavé šrámy

Usťugov se ze střetu oklepal rychleji a závod dokončil, Bolšunov dopadl hůř. Nejen, že byl hodně otřesený, ale ze střetu si odnesl i několik krvavých šrámů v obličeji. „Všechno je v pořádku, Sergej to zřejmě nemůže nechat být," řekl Bolšunov médiím po závodě v narážce na jejich poslední kontakt.

Bolshunov vs Ustiugov - Acte 4

Devítinásobný olympijský medailista po druhém střetu popsal, co se podle něj stalo. „Ve sjezdu jsem vyjel první, pak se zdálo, že mě Sergej předjede, ale moje lyže jely lépe. Začal jsem ho tedy předjíždět po levé straně a on v tu chvíli začal schválně tlačit lyžemi, a pak jsem spadl," uvedl s tím, že prý na krátko ztratil vědomí, protože se silně udeřil do hlavy.