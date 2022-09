FIS plánuje reformu severské kombinace, aby ji udržela v olympijském programu

Mezinárodní lyžařská federace (FIS) plánuje rozsáhlou reformu severské kombinace. Změny by měly tradiční disciplíně, jež se potýká s ubývajícím zájmem diváků, zajistit setrvání v olympijském programu a také pomoci k zařazení do programu her od roku 2030 ženám. Novinářům to na tradiční předsezonní akci Forum Nordicum v Kranjské Goře řekl ředitel sdruženářských závodů FIS Lasse Ottesen.

Článek Mezinárodní olympijský výbor (MOV) zasadil v červnu severské kombinaci ránu tím, že nepřijal do programu ZOH 2026 soutěže sdruženářek. Navíc zkritizoval celé sportovní odvětví za to, že má malý dosah především mimo Evropu. Na posledních třech ZOH se o 27 medailí podělili jen zástupci čtyř zemí. Mezinárodní olympijský výbor tak doporučil FIS, aby pro OH 2026 zredukovala počet účastníků z 55 na 36. V důsledku toho by se vedle dvou tradičních individuálních závodů nekonal závod čtyřčlenných družstev, ale sprint dvojic. V případě zařazení ženské kombinace by se od roku 2030 závodilo v soutěži smíšených týmů. K zatraktivnění severské kombinace by mělo pomoci od sezony Světového poháru 2023/24 zařazení supersprintu, závodů s hromadným startem či závodu smíšených týmů. Mělo by také být sjednoceno skokanské a běžecké vybavení, aby měli více šancí sportovci ze slabších zemí. Severská kombinace je jednou z původních 16 disciplín, za něž se udělovaly medaile na prvních zimních olympijských hrách v roce 1924. Do dneška ale zůstává posledním sportem, v němž pod pěti kruhy nesoutěží ženy. Lyže a snowboard Pootevřené dveře. Ruští a běloruští lyžaři by se mohli v roce 2023 zúčastnit světových šampionátů

