Kombinéza jen do půli těla. Lyžařská hvězda si stylově nechala vyzdobit tělo

To vše pro švýcarský Blick. A samozřejmě pro fanoušky, kteří byli notně natěšeni na MS, které už probíhá ve Francii. Holdenerová si už stačila připsat stříbrnou medaili v kombinaci.

„Znám ho dlouho, léta mi stříká helmy. Proto mě celá akce nestála žádné úsilí, byla to spíš cool změna – prostě něco nového," uvedla a připomněla dvacet let staré fotografie Nefové. „Napadlo mě, že by bylo skvělé udělat něco podobného." řekla pro blick.ch a zapózovala s lyžemi a helmou.