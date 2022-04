Konec? Kdepak. Řezáč myslí na veteránský vavřín

"Nevím, možná bych chtěl jet poslední sezonu, asi, takže bych do ní chtěl dát maximum," řekl Řezáč na setkání s médii. "Bude přede mnou sezona, v které chci, aby se podařila. Pak uvidím, co budu dělat dál."

Do dálkových závodů se pustil v roce 1999 a hned se zařadil mezi elitu. V roce 2005 vyhrál tehdejší FIS Marathon Cup a současný Ski Classics ovládl v roce 2011, kdy skončil druhý ve slavném Vasově běhu, což je nejlepší český výsledek Pokud opravdu skončí, má i představu, co by dělal. "Chtěl bych pomoct mladším, než abych se zaměřoval na sebe," řekl Řezáč.

Pomoc jeho následovníci potřebují. Řezáč v pátek oslaví 49. narozeniny, přesto v uplynulé zimě skončil jednou desátý a celkově 28. jako nejlepší z českých běžců. Jeho nástupce, který by byl schopen konkurovat severským laufařům, zatím nevyrostl. "Je to těžké. Být lepší než Norové samozřejmě jde, ale je to tvrdá dřina a je potřeba mít dobrého trenéra," řekl Řezáč.

S uplynulou sezonou byl spokojený. "Byla úspěšná, přestože jsem měl ta zranění," zmínil, že jezdil s bolavým ramenem po pádu na kolečkových lyžích a v zimě přidal po jiném karambolu naraženou kostrč. Aby toho nebylo málo, o lepší výsledek na Vasově běhu ho připravil pád přes soupeře na 60. kilometru. "To byla smůla, bez toho to mohlo být lepší," uvedl Řezáč.

Protože se cítil fyzicky nejlépe za poslední dobu, už vyhlíží další a možná poslední zimu. Mohl by do ní vstoupit v prologu po boku svého mladšího syna Aleše. A pak v zimě připravit Nora Anderse Auklanda o trikot nejlepšího veterána. "Což by se mohlo povést," řekl Řezáč.