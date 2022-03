Originální sbohem! Českou sjezdařku po jízdě v minišatech přemohlo dojetí

Hrozně. Nejsem žádná cíťa, nebo aspoň tak nepůsobím, ale byla jsem dojatá tolik, že jsem to nečekala. Měla jsem tam celou rodinu, za cílem byla spousta lidí. Já chtěla vyhrát první kolo, tak jsem měla nervy, abych nevypadla, a ve druhém už to byly jen emoce a prosecco. (úsměv)

Lidi se mě různě ptali, jak to mám vymyšlené, tak jsem říkala, ať se nechají překvapit. Nejbližší o šatičkách věděli, ale že mě dole pokropí a naházejí konfety, jsem nečekala.

Byla to docela sranda. Myslela jsem, že mi bude zima, ale ty emoce a endorfiny to přebily.

Na co jste ze své kariéry nejvíc pyšná?

Na to, že jsem se po první operaci dostala na olympiádu do Pchjongčchangu. Bylo to osm měsíců pekla a dřiny, ale chtěla jsem se tam probojovat.¨