Král bílé stopy? Zase královna! Samkovou střídá Ledecká

Sedmadvacetiletá lyžařka a snowboardistka v tradiční anketě Svazu lyžařů ČR navázala na triumfy z let 2016 až 2018 a 2020. "Je to ocenění celého týmu a myslím, že jsme si to společně zasloužili. Ankety beru s nadhledem, je složité porovnávat různé disciplíny a i jiní sportovci v uplynulé sezoně předvedli fantastické výkony. Každopádně mám radost, já totiž ceny a poháry a medaile a korunky sbírám docela ráda," uvedla v tiskové zprávě Ledecká. "Jsem hrozně ráda, že jsem stále schopná v obou sportech držet krok se světovou špičkou. Není to jenom moje zásluha, ale také celého lyžařského a snowboardového týmu. Moc si toho vážím a doufám, že další rok uděláme zase další krok dopředu," doplnila.