Krutý kolaps švédské lyžařky. Nechte mě zvracet, prosila v cíli

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slavia je první dřív, než čekala. Panika v Plzni nebude. Ztráta Sparty jde za Priskem

Slavia šla do jarní části fotbalové ligy s tím, že se chce co nejrychleji dostat na první místo, a nejspíš i v Edenu vládne překvapení, že k tomu stačilo úvodní kolo. To asi nikdo nečekal. Boj o titul tak nabral nové grády. Šanci dotáhnout se na čelo při domácí prohře Plzně propásla Sparta. Remíza v Olomouci jde podle mého za trenérem Priskem. Tým podle mě potřeboval impuls v podobě střídání a ten nepřišel. Na Letné musí vládnout jistě zklamání.