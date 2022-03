Krýzl vyhrál na mistrovství ČR i slalom, ženám vládla favoritka Dubovská

Krýzl ovládl i sobotní obří slalom, ve slalomu udržel vedení z prvního kola. "Titul mě těší, ale chtěl jsem vyhrát i to mezinárodní mistrovství České republiky, což se mi nepodařilo. Myslím si, že to byly dvě solidní jízdy, ale nechytl jsem takový ten správný rytmus," uvedl Krýzl v tiskové zprávě.

Stříbro získal především díky druhé jízdě Berndt, pro kterého to byl zároveň poslední závod kariéry. "V prvním kole jsem udělal dvě velké chyby, což mě štvalo, že jsem nemohl zabojovat tady s Kitanem o titul. Ale užil jsem si to," řekl Berndt, který o konci kariéry hodně přemýšlel. "Nakonec jsem usoudil, že už je asi ten čas, a myslím si, že to bylo správné rozhodnutí," dodal třiatřicetiletý závodník.