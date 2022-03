Ledecká hodnotí sezonu jako nejúspěšnější, dál se nudit nebude

"Tak nějak si myslím, že jsme na dobré cestě a pořád se posouvám směrem kupředu. Ze sezony mám hodně pozitivní pocity," pochvalovala si Ledecká a po čtrnáctém místu v závěrečném super-G dodala: "I když to nedopadlo do desítky, tak jsem zajela dobrou jízdu. Do přípravné sezony si to vezmu a budu na tom hodně makat. Je na čem pracovat. Nudit se nebudeme."

Před přípravou na další sezonu se ale Ledecká možná ještě objeví na lyžích v závodech kategorie FIS. "Je na dobré cestě, že se mi snad se mi podaří přemluvit trenéry a pojedou se mnou nějaké fisové závody. A když ne, skočím do auta a pojedu je sama," rozhodla se a dodala: "Možná týden si odpočinu a pak někam vyrazím, dát si nějaké obřáky a slalomy, to mě baví."

Ledeckou čekají i sponzorské povinnosti a dohánění studijních povinností. "Práce bude pořád dost," uvedla. Začátkem dubna by měla testovat nové lyže pro rychlostní disciplíny. "Vrhneme se na to co nejdřív, abychom měli dobrý materiál na příští sezonu, protože v rychlostkách je to velmi důležitá součást. Na všechno se těším a uvidíme, jak to půjde," pronesla Ledecká.