Ledecká ovládla podruhé anketu o nejlepšího armádního sportovce roku

"V první řadě je mi ctí, že mohu reprezentovat Armádu ČR. Mám to v rodině s dědou, který tu tradici začal," řekla Ledecka na pódiu během dnešního vyhlášení v Praze. Vnučka hokejisty Jana Klapáče si během vyhlášení vysloužila potlesk vestoje. "Chtěla bych poděkovat za standing ovation. První si stoupla maminka, takže jí děkuju, že to rozpoutala. Věřím ale, že byste si stoupli stejně," žertovala Ledecká.

V tuto chvíli Ledecká se připravuje na návrat po srpnovém zranění, kdy si během tréninku zlomila klíční kost. Termín návratu na svahy zatím nestanovila, věří ale, že to bude co nejdříve. "Doufám, že ano. Nemohu předbíhat, ale budeme pro to dělat s týmem maximum. Radši bych, aby se psalo o hezkých věcech a ne o úrazech," doplnila Ledecká.