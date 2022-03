Ledecká splnila ve sjezdu oba úkoly a fyzioterapeut bude mít melír

Před startem byla Ledecká v pořadí sjezdu čtvrtá o osm bodů za Ramonu Siebenhoferovou. Závod ale zvládla o šest příček lépe a Rakušanku o osm bodů přeskočila. "Mám radost. Myslím, že jsem to zvládla dobře," pochvalovala si Ledecká v nahrávce pro média.

Z devíti sjezdů v sezoně dva vynechala: ve Val d'Isere a v Garmisch-Partenkirchenu kvůli snowboardu, na kterém obhájila v Pekingu olympijské zlato v paralelním obří slalomu. "To se taky projevilo a jsem ráda, že jsem to zvládla na bednu dotáhnout," zopakovala Ledecká.

S fyzioterapeutem se vsadila, že třetí místo vybojuje. "Byl to poměrně těžký úkol, bylo to našlapané," věděla. Ale uspěla a Lešák si musí obarvit vlasy. "Nevím, jestli mu budu dělat melír já, to by byl horší trest než by si zasloužil, ale rozhodně půjde do melíru," prozradila Ledecká.

Druhým úkolem bylo pomoci Goggiaové k třetímu glóbu za sjezd. Ledecká měla zajet lépe než Švýcarka Corine Sutterová, která mohla Italku ještě ohrozit. "Moje italská ségra Sofia, když jsme se bavily, tak to chtěla, aby měla větší šanci na malý glóbus. Jsem ráda, že se mi to povedlo, protože jsem jí řekla, že udělám maximu, abych jí pomohla," uvedla Ledecká.

Italka i díky ní slavila, jelikož Sutterová skončila až devatenáctá mimo bodované příčky. "Chci Sofii pogratulovat, protože je frajerka, co předvedla v sezoně, jak se vrátila po zranění, jaká je bojovnice. To se jen tak nevidí a je to fantastická lyžařka," řekla Ledecká. Radost dala najevo už pod svahem objetím s Goggiovou a poté společnou fotkou.

Foto: Marco Trovati, ČTK/AP Ester Ledecká na trati sjezdu v Courchevelu.Foto : Marco Trovati, ČTK/AP

Dnešní závod vyhrála Američanka Mikaela Shiffrinová, která ve sjezdu bodovala teprve podruhé v sezoně. "Zajela skvěle. Všimla jsem si, že se jí po olympiádě hodně rozjely lyže, to je pro ni dobrá zpráva," řekla Ledecká.

Američance fandí v souboji se Slovenkou Petrou Vlhovou o velký křišťálový glóbus. "Protože jezdí standardně výborně a na olympiádě to nebylo výsledkově podle jejích představ, ale je to skvělá lyžařka a zaslouží si, aby za to byla právem oceněna," řekla Ledecká.