Lyžař se po krvavém hororu hlásí z nemocnice: Zase budu hezký

Caviezel ztratil kontrolu nad lyžemi po kontaktu s tyčí branky a upadl. Udeřil se do hlavy, obličejem drhnul po trati a jeho bezvládné tělo zastavily až ochranné sítě.

Po zhruba deseti minutách se Caviezel s krvácející odřenou tváří postavil na nohy, ale i tak byl z trati transportován vrtulníkem do nemocnice v Canmore.

Naznačil, že obličej s opuchlým, možná i zlomeným nosem není to, co by si zrovna přál. "Ale zase budu hezký," napsal na sítě čtyřiatřicetiletý medailsta z MS a častý host na stupních při Světovém poháru.