Lyžařka Dubovská zůstává spojena s oběma částmi bývalé federace

Dubovská se narodila v únoru 1992 v Třinci, ale krátce na to se přestěhovala s rodiči do Bratislavy. Její matka, která v únoru 2021 zemřela po autonehodě, byla Češka. Lyžařka v rozhovoru s ČTK těžko hledala odpověď na otázku, zda se víc cítí být Češkou, nebo Slovenkou. "To je velmi komplikované. Žiju na Slovensku, ale polovina rodiny je v Česku, takže jsem to nikdy moc nerozlišovala. Myslím, že jsem to brala tak automaticky, jako by to bylo stále společně," řekla.