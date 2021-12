Lyžařka Hectorová vyhrála obří slalom v Courchevelu

"Je to neuvěřitelné! Jsem strašně pyšná, že jsem to dokázala. Bylo to těsné, až jsem si říkala, jestli to nechci příliš," řekla po riskantní jízdě Hectorová. "Shiffrinová je super závodnice, jsou tam ale i další. Teď budu přes svátky dobíjet baterky," plánovala Švédka po závodě, který byl náhradou za zrušený listopadový obří slalom v americkém Killingtonu.