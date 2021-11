Lyžařská válka pokračuje. Rusové útočí na Nory: Nestíháte na trati, tak měníte pravidla

„Z FIS je mi zle. Způsob, jakým řeší věci, je příšerný. Dělá spoustu chyb a bojí se dělat správná rozhodnutí. Jsem bez medaile, skvělé. To nase*e. Všechno se mi zdá nefér," nadával tehdy do objektivu svého mobilního telefonu. O svoji výpověď se pak podělil na sociálních sítích.

Klaebo si změny v pravidlech pochvaluje. „Ukazujte to, že FIS vzala situaci vážně a zareagovala na to, co se dělo v minulé sezoně. Já si to interpretuji tak, že se zodpovědnost ve finiši rozdělí na více závodníků. A to je dobře," cituje trojnásobného olympijského šampiona list Expressen.