LYŽOVÁNÍ ONLINE: Ledecká opět útočí na elitu, zopakuje sobotní triumf?

V neděi se vydá na trať se startovním číslem 13. "Doufám, že se budu cítit dobře a že se zvládneme dobře připravit, že mě to bude bavit a užiju si to jako dneska. Když se tohle podaří, tak budu šťastná, ať už to dopadne jakkoli," řekla Ledecká.