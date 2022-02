Úprk z Ruska. Hlavní bylo dostat se do Evropy, vypráví česká lyžařka

Moc nevím, kdo to inicioval. Ale ve čtvrtek přišel ten útok a postupně se o bojkotu mluvilo víc a víc. Po čtvrtečním tréninku jsem se o tom bavila i se šéfem skikrosového úseku FIS a on říkal, že oni závod nezruší. Byť mi přišlo, že sám z toho byl špatný a měl jiný názor. Ale trenéři se shodli, že nechtějí jet, Němci dostali příkaz z domova. Byli i sportovci, kteří říkali, že když už tam jsou, chtějí jet, je to jejich práce a jsou tam v bezpečí, což byla také pravda.

FIS vůbec, řešila jsem to na dálku s pomocí taťky, z českého svazu mi také pomáhali a zjišťovali informace z ministerstva, abychom mohli odletět co nejdřív.

To byla naše největší starost. Věděla jsem, že s Rusy letět nechceme, jeden let s Aeroflotem rušili den předem. Tak jsme letěli z Čeljabinsku přes Moskvu posledním letem s ČSA. Ještě jsme měli variantu přes Frankfurt, kdyby to neklaplo, ale pro nás bylo hlavní se dostat do Evropy…