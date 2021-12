Na Turné čtyř můstků pojedou Koudelka, Polášek a Sakala

Ani letos se skokanům ve Světovém poháru nedaří a dosud se marně snažili o umístění v bodované třicítce. Nepovedlo se to Poláškovi, Kožíškovi, Františku Holíkovi ani Koudelkovi, který se po operaci kolena vrátil do SP až o uplynulém víkendu v Engelbergu. "Jdu krok po kroku. Návrat do svěťáku je pro mě odměnou za dřinu," uvedl Koudelka, dvakrát pátý na Turné v letech 2012 a 2019.