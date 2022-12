Nechtěný striptýz v přímém přenosu. Do záběru se omylem dostala svlečená lyžařka

Den polske utøveren Izabela Marcisz (22) likte dårlig at bilder av at hun skiftet ble sendt direkte på TV 2. https://t.co/F5lM2PUP3a

22letou Polku následně pozvali do studia serveru Dagbladet, kde ji z opakovaného záběru pustili, co také mohli diváci lyžařského SP z Lillehammeru v televizi vidět.

„O ouu," zalapala po dechu Polka. „Cítím se trapně. I když je to vlastně větší trapas pro lidi, co závody organizovali než pro mě. Měli by s tím něco udělat," žádala závodnice.

Záběry pohoršily i druhou ženu průběžného hodnocení SP, Švédku Fridu Karlssonovou. „Tohle je průšvih. Před závodem se takovéto věci dějí, ale nemělo by se to natáčet," apelovala v rozhovoru pro švédský list Aftonbladet.

To ostatně uznal i tiskový mluvčí TV2 Jan-Petter Dahl. „Byli bychom rádi, kdyby se ten záběr do vysílání nedostal, jenže stalo se to velmi rychle a co se do vysílání dostalo, jsme zjistili až zpětně. Pozice naší kamery se řídí nařízeními FIS a organizátorů, takže doufáme, že příště zařídí nastavení tak, aby se podobné obrázky na obrazovky už nedostaly," uvedl Dahl pro Dagbladet.