Nejhůře obsazený závod století. Češi jsou blíže k bodům

Zlomyslní fandové možná jedovatě připomenou, že by se k bodům mohl přiblížit i někdo z českých skokanů, kterým se v téhle sezoně vůbec nedaří.

Na startu je Radek Rýdl a zkušený matador Roman Koudelka, který kdysi v závodech SP i vítězil. V Rašnově skáče na menším můstku, na kterém by teoreticky měl mít i na MS větší šance. Ale při sezonním trápení se těžko dá něco ohledně výkonů předpovídat.

V tomto ročníku SP Koudelka získal zatím jediný bod, necestoval na předešlé závody do Lake Placid, hlásil přípravu v Zakopaném.

"Zase si to začínám užívat a pevně věřím, že se to projeví i na výsledcích. Doufám, že na mistrovství světa si český fanoušek bude moct říct, že až tak tragické to není," uvedl optimisticky Koudelka v minulých dnech pro web skoky.net.