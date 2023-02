Sakala končí. Nikoho nehodlám vinit, říká skokan po zlomovém kroku

„Myslím si, že výsledky mluví za vše a dneškem jsem ukončil kariéru profesionálního skokana," oznámil šestadvacetiletý lyžař po víkendovém nezdaru v Kulmu pro specializovaný web.

Sakala se léta snažil prosadit v rámci národního týmu, a nakonec i sólově za vlastní peníze. Ani to se nepodařilo, nedosahoval na body ze SP. „Dal jsem do toho všechno, bohužel to nevyšlo a jdu dál," vyhlížel už další životní úsek bez vrcholového sportování.

https://www.facebook.com/skoky.net/posts/pfbid01FqVeaiAXK9jdN5AeZNZbtoUkHJm4VfjVr7vSBUfHBtopZNPwfwmmzhqmSNLsdSQl

Kde vnímal největší problém při posledním pokusu o prosazení se mezi elitu? „Od začátku sezony se potýkám s tím, že mám minimum skoků. Tím pádem technika není stabilní a nejsem si tak jistý, abych to mohl jen tak pouštět. Je to pořád hodně kontrolované, jsem dost zatažený a celkově jak se nedaří, tak jde i energie dolů. Není to tedy jedna chyba, ale komplexní problém, který se nepodařilo vyřešit." uvedl dále pro web.

https://www.facebook.com/filip.saakala/posts/pfbid0P352YqjGybFzqYoeZBgeD53RWhMEHzqZR7D2btDUbvjQMCpgTLMJn9VY8svuG7ekl

Ani možnost startovat s novou reprezentační smlouvou na MS v Planici ho, zdá se, nepřiměje ke změně rozhodnutí.

„Ta smlouva mi byla spíš vnucena, než nabídnuta, ale to s tím nesouvisí. Byl jsem už na dvou mistrovstvích světa a s momentální formou úplně nemá smysl se zúčastňovat," pravil s tím, že dává přednost mladším.

Hodlá si najít práci. K tomu škola... „Bude to nabité i tak," podotkl.

Nad svojí kariérou nijak zvlášť nelamentoval. „Od osmiletého kluka, který brečel na čtyřicítce, jsem se dostal až na mamuty, takže zas tak neúspěšná kariéra to nebyla. Lituju snad jen toho, že jsem tuhle cestu (přípravu mimo reprezentaci, pozn. red.) nezvolil už po konci (trenéra) Davida Jiroutka v roce 2019," ohlédl se za předešlými fázemi kariéry.

Nekončí sám. Česká základna se scvrkává. „Hromadné konce kariéry přičítám nekompetentnosti a neprofesionalitě některých funkcionářů, kteří dělali a někteří bohužel stále dělají svou práci s jednou rukou v kapse. Je pochopitelné, že bez funkční zimní K-120 v Harrachově (velkého můstku), resp. v Liberci, a zimního Frenštátu je to problematické. Pokud jde o mou kariéru, jsem člověk, který zodpovídá sám za sebe a za svá rozhodnutí, stejně tak se cítím zodpovědný za celou svou kariéru, ať už za úspěchy, tak za své nezdary – nikoho jiného kromě sebe za svůj konec nehodlám vinit," uvedl s tím, že situaci v mládežnických kategoriích u nás nevidí až tak zle.

Sám naznačil, že nějakou formou by chtěl v českém skoku zůstat. „I když jsem výsledky na světové úrovni takové neměl, tak pořád myslím, že jsem člověk, který tomu rozumí. Rád bych pomohl, ale momentálně neočekávám, že by nějaká taková nabídka přišla. Takže to ještě nechávám otevřené," uvedl též v rozhovoru pro skoky.net.

Jediným českým skokanem, který se dostal v tomto ročníku SP do druhého kola závodů a zabodoval, je Roman Koudelka, který se vrátil po zdravotních problémech. V Ga-Pa při Turné čtyř můstků získal jediný bod za 30. místo. Nikdo další z omlazeného týmu do druhého kola ve SP nepostoupil.

Nevalnou situaci mezi domácími skokany dokumentuje i to, že svazové skokanské vedení před týdnem ukončilo spolupráci s trenérem Vasjou Bajcem. Smlouvu měl do konce sezony, ale svaz na webu informoval, že s ním ukončil spolupráci okamžitě. Ve zbytku sezony, včetně MS v Planici na přelomu února a března, povede tým dosavadní asistent Lukáš Hlava ve spolupráci s Jakubem Jiroutkem a předsedou trenérské rady Františkem Vaculíkem.

https://www.facebook.com/filip.saakala/posts/pfbid0b689t7nfU51nebLh5r5pYnBDRrXJkPT4r4HNyM2JKZC2wz3cgLxy75aP2AcuTye4l

Bajc, který v roce 2006 dovedl Jakuba Jandu k historickému triumfu ve Světovém poháru, se k týmu vrátil po patnácti letech na jaře 2021. Tehdy po nepovedené sezoně nahradil Vaculíka, ale úpadek českého skoku na lyžích i pod jeho vedením pokračoval.