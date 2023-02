Nejlepší slalomář sezony Braathen je po operaci slepého střeva, MS chce stihnout

Lídr hodnocení slalomářů ve Světovém poháru Lucas Braathen se dva týdny před mistrovstvím světa podrobil akutní operaci slepého střeva. Do nemocnice v Zell am See nastoupil norský lyžař se zánětem, kvůli němuž přijde o sobotní slalom v Chamonix. Ten je posledním pohárovým závodem před šampionátem ve Francii.

Foto: Leonhard Foeger, Reuters Norský slalomář Lucas BraathenFoto : Leonhard Foeger, Reuters

