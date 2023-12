Nesmíš na můstek! Šílené, litoval nešťastného soupeře vítěz SP

Taška s botami 24letého závodníka totiž zmizela z vrcholu nájezdové věže skokanského můstku, kde čekal s dalšími skokany a na chvíli si odskočil na toaletu. Boty totiž poslal výtahem dolů jeden z organizátorů a přes rychlou reakci nebyly včas vráceny. Polák doplatil na nepozornost, ale i na nové předpisy, které od této sezony platí pro Světový pohár a nařizují, že skokan za žádných okolností nesmí nastoupit do závodu mimo pozici, jež mu předurčuje jeho startovní číslo.

Smůla, nebo vlastní nešikovnost? Wasek poté, co se dostal na vrchol můstku, zmizel na pár desítek sekund na záchod a na chvíli odložil tašku se skokanskými botami. Po návratu se ukázalo, že ji pořadatelé poslali zpět pod můstek. Wasek spustil poplach a upozornil příslušné činovníky. Ale vše bylo marné.

„Hloupá situace, nebyla to moje chyba. Nikdo mi nechtěl pomoci,“ lamentoval Wasek. Vybavení se sice záhy vrátilo na vrchol kopce, ale pozdě a polský reprezentant nakonec neodstartoval. Nepodařilo se ho přesunout na konec startovní listiny s ohledem na změnu pravidel. Ta nová mají striktně zamezit případným manipulacím se startovní pozicí třeba kvůli změnám počasí.

„Celé tohle skákání stojí spoustu peněz, opravdu hodně se utrácí za to, že skáčeme, ale kvůli takové hlouposti nemůžete ani začít,“ poznamenal nešťastný skokan.

Pohled na Waska, sedícího sklesle na místě, kde se závodníci chystají na pokus, byl až dojemný. Kamery také zachytily Halvora Egnera Graneruda, jak míří utěšovat polského reprezentanta. Držitel Křišťálového glóbu z minulé sezony nemohl uvěřit tomu, co se přihodilo. „Je mi ho líto, je to prostě šílené,“ řekl Nor v rozhovoru pro web NRK.