Neuvěřitelné, co se stalo, zuří na MS norský favorit po krachu. V návalu vzteku mrštil lyží

Sám Valnes popíral teorii, že by ke zlomení lyže došlo kvůli tomu, že by si ji přišlápl sám (jak to z televize vypadalo) nebo mu na ni stoupl některý ze soupeřů. „Z opakovaných záběrů jsem si všiml, že ta lyže už byla zlomená před tím pádem. Špička lyže hodně vibrovala, musela už být zlomená," vysvětloval závodník s tím, že zaúkoloval servisní tým, aby zjistil, co se stalo.