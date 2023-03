Norské eso neudrželo na MS nervy na uzdě. Následky jsou kruté

„Byl jsem strašně rozčílený a nechal jsem se unést vztekem. Mrzí mě to," přiznal později 29letý Taugböl v interview pro list GD. „Teď mám prst na týden v sádře, pak mi lékaři doporučili ruku dalších tři až pět týdnů nezatěžovat. No co, zbývající závody letošního Světového poháru už uvidím jen v televizi," povzdechl si.