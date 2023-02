Ostrý konflikt velmocí na lyžařském MS. Idiotské! spílají Švédovi. Český ředitel připustil omyl jury

„Myslím, že to bylo od něj (Grateho) idiotské," okomentoval Švédův tah zklamaný Nor, když procházel mixzónou.

„Úplně zbytečně se tam tlačil. Jsem samozřejmě hrozně zklamaný, frustrovaný a naštvaný z toho, v jaké situaci jsem se ocitl. Jestli má být diskvalifikován? To je na jury. Tlačil se do míst, kde už bylo plno, je idiotské jít do toho z vnitřku. Jezdí agresivně. A teď jsem na to doplatil já," pokračoval.