Obrovská smůla Samkové. Necelé dva měsíce před olympiádou si zlomila oba kotníky

Samková tlačila prkno před Francouzku Chloe Trespeuchovou z Francie, s níž v pátek těsně prohrála souboj o postup v semifinále individuálního závodu. Tentokrát uspěla, ale doplatila na to vážným zraněním.

"Eva při předkopnutí prkna v cíli, když chtěla zajet co nejlepší výsledek, pod sebe strčila snowboard, nějak se jí kousla hrana. Skřípla si kotníky. Když jsem k ní běžel, tak už byla v slzách," popisoval druhý člen týmu Jan Kubičík kritický okamžik v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Vyšetření v nemocnici odhalilo závažnou diagnózu. "Evka si zlomila obě nohy v kotnících v hlavicích tibie (holenní kosti). Za chvíli podstoupí operaci tady u specialistů v Rakousku a rekonvalescence bude samozřejmě nějakou dobu trvat. To je zatím vše, co v tuhle dobu víme. Doufejme, že bude Evka v pohodě a že se z toho co nejdřív dostane hlavně mentálně, protože je samozřejmě velmi nešťastná," uvedl trenér Jelínek v nahrávce pro média.