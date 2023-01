Olympijská šampionka ukázala obličej po hororovém pádu. Skoro nevidím, vzkázala

Je to již téměř týden, co pro olympijskou šampionku a mistryni světa Corinne Suterovou skončil sjezd žen v italské Cortině d'Ampezzo hororovým pádem. Nezvládla skok v závěrečné části tratě a přivodila si zranění v obličeji. Bylo velké štěstí, že nedopadla hůře. I tak se však potýká se zdravotními komplikacemi a není jasné, kdy se do Světového poháru vrátí.

Foto: Alessandro Trovati, ČTK/AP Švýcarská lyžařka Corinne Suterová po pádu v Cortině d'Ampezzo.Foto : Alessandro Trovati, ČTK/AP

