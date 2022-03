Olympijská vítězka brojí proti vyloučení Rusů: To musím nejdřív do vesmíru, abych mohla závodit?

Většina velkých sportovních federací vyloučila po ruské invazi na Ukrajinu běloruské a ruské sportovce ze svých soutěží. To se pochopitelně řadě z nich nelíbí a ostře tento krok kritizují. Argumentují tím, že oni nic společného s válkou nemají, ale prezidenta Vladimira Putina při tom veřejně neodsoudí. Olympijská vítězka z Pekingu v běhu na lyžích Veronika Stěpanovová opakovaně vystupuje proti Mezinárodní lyžařské federaci a poukazuje na to, že v některých sportech ruští sportovci dál soutěžit můžou nebo že astronauti z Ruska klidně mohou létat do vesmíru.

Foto: Instagram @stepanova_nika01 Olympijská vítězka Veronika Stěpanovová protestuje proti vyloučení Rusů z lyžařských soutěží.Foto : Instagram @stepanova_nika01

Článek Jednadvacetiletá lyžařka hned na svých premiérových olympijských hrách vybojovala spolu se svými kolegyněmi zlatou medaili z ženské štafety na 4x5 km. Slibně rozjetou kariéru ji přerušil zásah Mezinárodní lyžařské federace FIS, která jako jedna z mnoha organizací zakázala účast ruských a běloruských sportovců na svých soutěžích poté, co Rusko vtrhlo na Ukrajinu. Stěpanovová tento krok opakovaně a ostře kritizuje. Skrze své sociální sítě sdílí s fanoušky zprávy, které jí údajně chodí od jejích kolegů z jiných zemí, které obsahují slova podpory a nepochopení tohoto rozhodnutí. Konkrétní jména sportovců lyžařka nezveřejňuje. „Ahoj, Niko! Moc mě mrzí situace, ve které se nacházíte. Jsem zásadně proti sankcím. Hrozně moc rádi bychom tě tu v Norsku měli. Opatruj se, Anders," stojí v jedné ze zveřejněných zpráv. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Veronika Stepanova (@stepanova_nika01) Teď Stěpanovová zveřejnila příspěvek, na kterém ukazuje, že ruští kosmonauti odletěli na mezinárodní vesmírnou stanici. „Zdá se, že ve vesmíru k žádnému vylučování nedochází," poznamenala. „Opravdu musí lidé nejprve odletět do vesmíru, aby mohli dále spolupracovat?" táže se. Ke skutečnosti, že astronauti na sobě mají kombinézy v ukrajinských barvách, čímž vzbudili značné pozdvižení, se nevyjádřila. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Veronika Stepanova (@stepanova_nika01) Poté, co Alexandr Ovečkin dosáhl v NHL na metu 766 branek, se na fanoušky obrátila s tím, jak je možné, že ruští hokejisté stále v slavné lize hrají nebo že tenisté mohou startovat pod neutrální vlajkou. „Všimli jste si, že ruské hokejové hvězdy dále hrají v NHL? Ruští tenisté také hrají, ano, pod neutrální vlajkou, ale všichni vědí, odkud Medveděv je," říká ve videu. Stěpanovová si dále stěžovala, že za vyloučení všech Rusů osobně lobbovali představitelé běžecké federace. Na začátku měsíce slíbila, že se s lidmi podělí o své nápady, jak by se rozhodnutí dalo zvrátit, ale zatím si je zřejmě nechává pro sebe. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Veronika Stepanova (@stepanova_nika01) Ostatní sporty Sportovní genocida! Ruský svaz se ostře ohradil proti sankcím vůči svým sportovcům

