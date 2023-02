Parádní týdny českého sjezdaře. Po zlatech došlo i na parádičky

Byly pro vás cennější univerziádní zlata, nebo druhá desítka mezi elitou?

Medaile jsou určitě zajímavější v tom, že zažijete ceremoniál, můžete si na ně sáhnout, navíc to byla krásná akce. Za 19. místo samozřejmě žádnou hymnu neuslyšíte, ale sportovně má pro mě možná vyšší cenu. Potřeboval jsem zabodovat, abych měl příští rok lepší podmínky na svazu, a hlavně jsem v ty body už dlouho doufal. Zkoušeli jsme to poslední roky ve slalomech, to se nevedlo, teď mám dlouhodobý sen, že chci ve svěťáku pravidelně bodovat, abych lyžování mohl dělat déle, a taky se jím živit.

Není pro vás perspektivnější cestou věnovat se rychlostním disciplínám než slalomu?

Asi jo. Letos na mistrovství světa bude možná jedna z posledních kombinací, ve svěťáku už není. Takže bude třeba se soustředit na jednu disciplínu, což by pro mě mohlo být super-G, a k tomu jezdit obřák. I když mě to mrzí a když víc jezdím sjezd, stýská se mi po slalomu. Univerzálů už je málo, Odermatt, Schwarz a jen pár dalších...

V Cortině jste si pochvaloval přítomnost rodičů, dorazí i na mistrovství světa?

Kam jedou, tam se mi daří. Snad to bude platit i na mistrovství světa, kam přijedou na druhou půlku. Celkově to v Cortině bylo krásné, mám to tam rád, od hor přes sníh po sluníčko…

Na univerziádě jste v cíli slavil vykopnutím a chycením lyže jako kdysi Didier Cuche.

Dlouho jsem to nepoužíval, přece jen Český pohár už jsem dlouho nejel a na větších závodech se nestávalo, že bych dojel do cíle a byl první. Tak jsem si to užíval a zkusil parádičky. Po obřáku mě bolely nohy a lyže mi ujela, tak jsem měl motivaci, že musím zabrat i ve slalomu, a tam už se to povedlo… (úsměv)

Jak zvládáte vysokoškolské studium, když jste celou zimu pryč?

Dodělal jsem bakaláře na Vysoké škole finanční a správní a souběžně začal studovat na České zemědělské univerzitě zpracování dřeva a docela mě to chytlo. Odmala mě bavilo být v lese, viděl bych v tom budoucnost po lyžování. Přece jen sedět v korporátu by se mi asi nezamlouvalo, potřebuju něco dělat, tvořit a hýbat se. Přes zimu je studium náročnější, teď jsem pět zkoušek zvládl a dvě odložil na léto, i když už budu mít jen jeden pokus. Po sezoně na konci března ještě stihnu kus semestru a dva měsíce jsem pilný student.

Na mistrovství světa budete jedním ze dvou českých mužů. Pojedete všechno?