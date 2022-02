PŘÍBĚHY JIZERSKÉ 50: Ano, čaj bych si dal! Jak Řezáč zaskočil úspěšnou horolezkyni při občerstvení

„Kdysi jsem Jizerskou padesátku také běhala. Když se člověk jako já přestěhuje do Liberce, musí se na běžkách naučit. A když jste k tomu horolezec, tak je prostě jasný, že padesátku nevynecháte. Jen ženský vždy běhaly kratší trať," připomíná Čepelková propojení Memoriálu Expedice Peru 1970 s horolezectvím.

„Ale už je to minimálně dvacet let, kdy jsem usoudila, že mnohem zábavnější je občerstvovat než běžet," usmívá se. Se svými parťáky rozdává čaj nebo iontový nápoj, nalámané sušenky, pomeranče, banány či sušené meruňky.

„A tohle se postupem let hodně posouvá. Dříve kolem nás profrčelo jen kolem prvních deseti lidí, pak jich bylo dvacet a nyní už minimálně třicet. Nezastaví se. Až po nich si závodníci začínají říkat o nějaký ten ionťák," porovnává Čepelková. Ostatně na Hřebínku se svými kolegy drží nepsanou soutěž, komu se podaří někoho osvěžit jako prvnímu.

„Závodníky rozlišujeme na ty, co si nic nevezmou, na závodníky, na ionťáky a čajaře. Pak na ty, co si berou sušenky, banány či pomeranče a jako poslední přichází párkaři. Ti se zastaví, vyžádají si polévku nebo párek a s nimi se už i bavíme. Několik let jezdil chlapík, který chtěl být vyloženě poslední a vždy chtěl párek. Pro něj jsme ho i schovávali," přiznává.