PŘÍBĚHY JIZERSKÉ 50: Nedáte si panáčka? Před půlstoletím obsadily stupně vítězů, teď jezdí s „exoty“

„Často se tam najde nějaký exot, v tom dobrém slova smyslu," usmívá se Věra Týfová, která v roce 1970 dojela do cíle mezi ženami jako druhá. Na 3. ročníku ji tehdy trumfla jen Ivana Vojtěchová, rozená Červenková.

A za nimi byla celkově 33násobná účastnice Běla Podrábská. Už dávno nezávodí, ale v roce 2015 kývly na nabídku organizátorů a v neděli budou lauf napříč Jizerskými horami ještě se čtvrtou do party Irenou Hamplovou uzavírat opět.

„Snažíme se, abychom se s posledním dostaly do cíle za světla, ale to závodníkům samozřejmě nedáváme najevo. Někdy to zkraje vypadá blbě, ale jsme k nim vstřícní. Třeba jim nabídneme přimazání lyží. Radíme, když mají krok špatný či kdy se mají víc sklouznout nebo jet soupaž. Postupně se skamarádíme a vytvoříme takový tým. Někdy nepohrdnou ani panáčkem," culí se Irena Hamplová.