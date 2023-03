Příšerný smrad, pak vztek. Na tebe čeká místo v pekle, rozčílil se olympijský šampion

Najel na psí lejno, které se mu nekompromisně zažralo do mázy na lyži. „Z toho smradu bylo poměrně jasné, o co jde," stěžoval si listu Verdens Gang, že puch psího exkrementu rychle identifikoval.

„Snažil jsem se to z lyže něčím seškrabat, to šlo ale hodně těžko. Bylo deset pod nulou. Takže jsem si to přivezl až domů, lyže jsem musel nechat venku a najít způsob, jak se toho zbavit," pokračoval.

Ale i s pomocí přípravku na čištění lyží v servisní buňce to byla pořádná řehole. „Bylo to jako byste měli rozmazané psí lejno v rukou a čichali to po dobu 15 minut. Smrdí to příšerně. Je strašně nechutné v tom být," rozčiloval se.