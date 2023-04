Profesionály ze Skandinávie trumfnul amatér z Čech. Těší mě to, říká nejlepší šéf ve Ski Classics

Mezi nominovanými byl třeba trojnásobný vítěz Vasova běhu Oskar Svärd z týmu Exjöhus. „Samozřejmě mě ocenění potěšilo, ale abych řekl pravdu, úplně mně zprvu nedocházelo, co to znamená. Až když mi ho dali a začalo mi gratulovat spousta lidí, kteří pro mě byli vždycky vzorem, začala mi pýcha trochu stoupat do hlavy," usmívá se Marek "Mára" Pazderský.

Po Stanislavu Řezáčovi, Kateřině Smutné a Lukáši Bauerovi tak vstoupil jako čtvrtý Čech do Síně slávy Ski Classics. „Je fakt, že když se podívám na ta jména, která tam jsou, ocenění něco znamená. I když je fakt, že spíš pro Skandinávce, pro něž je lyžování sportem číslo jedna a třeba sledovanost v televizi tam dosahuje neuvěřitelných čísel. U nás samozřejmě takovou hodnotu nemá, protože to dělá hrozně málo lidí a není tak populární," přiznává „Mára".

Pazderský navázal na Lukáše Bauera, který se stal nejlepším direktorem v seriálu Ski Classics s týmem eD system Bauer Team v roce 2019. „Tímhle oceněním chceme vyzdvihnout tvrdou a často neviditelnou práci, kterou ředitelé týmů vykonávají," prohlásil výkonný ředitel Ski Classics David Nilsson.

Co práce ředitele týmu obnáší? „Když to řeknu blbě, tak v podstatě všechno. Jednou věcí je shánění partnerů, jednání s nimi, vytváření prezentací atd. Peníze si však i sami vyděláváme různými školami lyžování, sportovními kempy, organizací závodů. Další věcí je samotný servis pro závodníky, zajišťování ubytování a vše s tím spojené. Zkrátka vše, co si člověk dokáže představit," vyjmenovává šéf týmu Silvini sdružující zhruba 150 závodníků, z nichž ti nejlepší objíždí závody jako Vasaloppet či Jizerská 50.

„Spousta lidí si možná myslí, že za to máme plat, ale funkce direktora je neplacená, všichni to děláme zadarmo. Musím si v práci stejně jako mí kolegové brát dovolenou, takže to děláme ve volném čase. To je asi největší rozdíl oproti zahraničním týmům."

Ve 14. sezoně Ski Classics skončil tým EDS v týmovém žebříčku do 15. místa, díky čemuž má právo podílet se na podobě příštích ročníků. „Určitě to nefunguje tak, že bychom si mohli do seriálu prosadit jiný závod, ale něco ovlivnit můžeme," říká.