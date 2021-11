Samkovou potěšilo, že se ve finále předjetí nezalekla

Jela v čele, ale po jednom ze skoků se před ni dostala úřadující mistryně světa Charlotte Bankesová. Češka na nic nečekala a vzápětí Britku podjela v pravotočivé zatáčce; mezi soupeřkou a brankou při tom měla jen minimum místa. "Snažila jsem se to tam narvat, to byla jediná cesta. A jsem ráda, že jsem to nevysrabila," oddechla si osmadvacetiletá Samková.

Závod Světového poháru byl i prvním testem v Secret Garden, kde se pojedou snowboardcrossové závody při olympiádě v Pekingu. "Máme info, že olympijská trať bude úplně jiná, což je asi dobře, protože teď si to všichni nakoukají a nebyla by to výhoda. Uvidíme, co tady vymyslí, ale je dobře, že to bude jiný," pronesla Samková.