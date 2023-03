Sdruženář Riiber potvrdil na Světovém poháru v Oslu formu z Planice

Lamparter díky třetímu místu zvýšil vedení v seriálu na 136 bodů před Norem Jensem Luraasem Oftebroem, jenž dojel pátý. Do konce sezony zbývají tři závody, v neděli v Oslu a závěrečné dva za dva týdny v Lahti.

Některé ze závodnic nastoupily do závěrečného závodu sezony s namalovanými vousy na protest proti tomu, že Mezinárodní olympijský výbor nezařadil jejich závody do programu OH 2026. Severská kombinace zůstává jediným sportem, na němž pod pěti kruhy závodí jen muži.