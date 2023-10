Sestry v akci, vzácný moment! To na svazích nebylo více než dvacet let

V létě se s celou skupinou chystaly i na Novém Zélandu, užívaly si tam vynikajících podmínek v Round Hillu, Ohau a Coronet Peaku. To vše vedle elitních závodnic. „Bylo to hezké, viděly jsme prostředí, ve kterém se chystají lyžařky na Světový pohár, snažily jsme se do něj integrovat,“ říká Mary.

„Věděla jsem, že sestra v seriálu začne, já to v plánu neměla, ale přece jen už to bylo na dosah. Teď je mi jasné, že pro nás obě bude skvělá zkušenost začít spolu.“

„Chci jen agresivně lyžovat, jet co nejlíp. To je můj největší cíl. Pokud to dokážu, myslím, že budu spokojená, ať už se dostanu do top 30, nebo ne.“ vyhlíží bitvu mezi brankami Mary.