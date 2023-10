Srandičky s Ester i radikální změny. Nejlepší český sjezdař vsadil na jednu kartu

View this post on Instagram

Rychlostní disciplíny odstartují zimu 11. listopadu novinkou v programu, přeshraničním sjezdem ze švýcarského Zermattu do italské Cervinie. „Doufám, že to vyjde s počasím, hned pak jedu na závody do USA,“ vyhlíží start v Beaver Creeku.

Oproti minulým rokům, kdy se soustředil spíše na Evropský pohár, ho tak čeká víc vystoupení v nejsledovanějším seriálu. „Je mi 25 let, už by to chtělo tam častěji bodovat. Měl bych jet asi šest závodů, kdybych tak ve třech čtyřech byl do 20. místa, bylo by to super. A čím výš, tím líp,“ usmívá se Zabystřan, jenž v SP zatím bodoval čtyřikrát, z toho třikrát v kombinaci.