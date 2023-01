Shiffrinová si připsala rekordní vítězství v SP

Rodačka z Vailu dnes za rekordním vítězstvím vykročila už v úvodním kole, v němž zajela nejrychlejší čas. První místo pak s přehledem uhájila, když byla nejlepší i ve finálové jízdě. "Asi mi bude chvilku trvat, než přijdu na to, co říct. Teď vůbec nevím, co říct," reagovala bezprostředně v cílovém prostoru na historický úspěch Shiffrinová.