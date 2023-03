Slzy, nenávist a diskvalifikace. Boj o lyžařský glóbus měl kontroverzní vyvrcholení

Dahlqvistová totiž o víkendu málem v posledním sprintu sezony vypadla už ve čtvrtfinále, což by jí o ambice na celkový triumf připravilo. Nicméně pomohla jí krajanka Moa Ilarová, která v cíli viditelně zpomalila a pustila týmovou kolegyni před sebe.

Dahlqvistová postoupila na její úkor do semifinále a následně i do finále, kde obsadila čtvrtou příčku, což jí na zisk malého glóbu stačilo, přestože za celou sezonu nevyhrála v této disciplíně ani jeden závod.

„Měla (Dahlqvistová) holt kolem sebe silný tým. Je to tak, jak to je. Já jsem z menší země. Byla to týmová taktika. Švédky jsou silné a pomáhají jedna druhé, nejdou proti sobě. Ale nevím, jestli já bych takovou věc udělala," vykládala v rozhovoru pro SVT.