Smolař Lafata na Jizerské 50 smekal před mistry i Dočkalem. Poslední dva kilometry jsme si užili, říká

„Naladilo nás, jak ještě týden před závodem předpovídali, že bude hezky. Nakonec byly podmínky zase náročné, stopa žádná, sníh měkký. Mrzí mě to hlavně kvůli Bořkovi, který jel poprvé, ale jako nováček se s tím popasoval skvěle. Klobouk dolů před ním, jakou má pořád fyzičku. V pátek si koupil lyže, třináct let na nich nestál a padesát kilometrů zajel. Jeho třísla určitě trpěla," poznamenává Lafata. Původně měli běžet ve třech, ale další bývalí sparťan Mario Holek onemocněl.

„David se ukázal jako správný parťák, pomohl mi do cíle. Ale vzhledem k tomu, že mě do toho i nominoval, neměl na výběr," říká Dočkal na adresu svého bývalého spoluhráče.

Autor 198 gólů v české lize na trati obdivoval členy Klubu mistrů sdružující laufaře s minimálně 30 starty na Jizerské 50, kteří běhají se speciálním mistrovským číslem. „Přiznám se, že když jsem je předbíhal, tak jsem si vždy číslo prohlížel. Bylo na něm napsaný, od kterého roku se Jizerské 50 účastní. Nějaký pán tam měl rok 1972. To jsou opravdu borci, klobouk dolů před nimi," obdivuje Lafata jejich vytrvalost. Jemu do Klubu mistrů už zbývá 28 startů. „Myslím, že lyžování neublíží, když v něm nebudu," směje se.

Jde porovnat únava po Jizerské 50 s tou po mistrovském fotbalovém utkání? „Jde o úplně jiný pohyb a jinou únavu. Asi se to nedá srovnávat. Ve fotbale jedete naplno, kdežto tady jsme si to chtěli zajet na pohodu, jestli to tedy vůbec jde. Ale určitě to není tak, že bychom nasadili na startu na plno, postupně přidávali a vypnuli až v cíli. Je to úplně něco jiného," porovnává Lafata.