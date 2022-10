Zlatá lyže pro něj byla víc než Vánoce. Teď Čech řídí celé běžecké lyžování

V lyžařském odvětví, kterému dominuje Skandinávie či v minulosti Rusko, se tak na nejvyšší pozici dostal 39letý Čech. „Posun v kariéře to asi je, ale já to vnímám hlavně jako závazek k celému našemu sportu. Navíc na to nejsem sám, pracujeme v týmu s dalšími dvěma kolegyněmi,“ upřesňuje Lamplot, jenž k běžeckému lyžování tíhne odmala.

Výrazným momentem pro něj bylo turbulentní liberecké MS 2009. V týmu ho chtěl mít už Roman Kumpošt, po obměně organizačního výboru ho nová šéfka Kateřina Neumannová obsadila do role sportovního ředitele celého šampionátu. A to mu bylo teprve 25 let…

Co má v nové roli se svým týmem na starosti? „Cílem je zajistit, aby každý Světový pohár či mistrovství světa proběhly bez problémů, co se týče příprav, bezpečnosti, k tomu práce jury… Záběr je široký,“ líčí.

Také se Lamplot od konce listopadu doma moc neukáže. „Jezdíme po všech závodech, asi by lépe popsala manželka, jak je to časově náročné, ale zase přes léto jsem flexibilnější,“ usmívá se.

Šancí na pár pracovních dnů v Česku by byl návrat Zlaté lyže do SP. Naposledy byla vloni odložena a pak zrušena. „Tvorba kalendáře je jednou z mých zodpovědností, ale není to tak, že na papír napíšu závody, které chci. Je to o dialogu se svazy, kalendář musí dávat smysl i z pohledu udržitelnosti a financí. Ale rádi bychom se do Nového Města v budoucnu vrátili,“ ujišťuje.