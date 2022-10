Švédský bojkot? Ať sedí doma. Nejdůležitější je, že na MS přijedeme my, tvrdí Rusové

„Tady jde o mnohem více než jen sport, bojkot by byl samozřejmostí," uvedla pro deník Aftonbladet dvojnásobná mistryně světa a trojnásobná olympijská medailistka Dahlqvistová.

Reagovala na nedávná překvapivá slova sekretáře Mezinárodní lyžařské federace FIS Michela Viona o tom, že by ruští a běloruští sportovci mohli na MS startovat, protože Mezinárodní olympijský výbor (MOV) už údajně začal se světovými sportovními federacemi jednat o jejich možném návratu.

Řada zejména severských lyžařů si však v době eskalace ruského vraždění na Ukrajině moc neumí představit, že by s reprezentanty této země závodili.

To nicméně pro šéfku ruského lyžování Jelenu Vjalbeovou nehraje roli.

„Na tom vůbec nezáleží, jestli (Švédky) budou závodit, nebo ne. Ať si to bojkotují. Šampionát by bez nás přišel o přitažlivost. A jestli nepřijedou ony, to je úplně jedno," uvedla Vjalbeová pro server Championat.ru.