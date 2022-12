Tradiční disciplínu obchází strašák. Zachránit ji mají ženy

„Určitě přišla nervozita, když tato informace vyplula na povrch,“ přiznává sportovní ředitel českých sdruženářů Tomáš Slavík. „Na druhou stranu si neumím představit, že by to bylo něco jiného než strašák, aby se opravdu něco začalo dít,“ líčí bývalý závodník, jenž startoval na třech olympiádách.

„Ale ani třeba běžecké lyžování a skoky nemají tradici jinde než v Evropě, Severní Americe a Japonsku. Nevidím moc prostoru, jak se dostat do Austrálie nebo Číny, ale určitě by pomohlo, kdyby se opět zmátořily USA, kde je trh zajímavý,“ připomíná Slavík zemi, pro niž medaile před více než deseti lety získávali Todd Lodwick či Bill Demong.

A tak mezinárodní federace tlačí na větší zapojení žen. V Česku se do premiérové sezony SP pustily Tereza Koldovská a Jolana Hradilová. „Prošlapávají cestu dalším holkám. Za nimi je bohužel díra, začínají starší žákyně, které by měly mít v dalším období podporu,“ věří Slavík, že i česká kombinace přispěje k rozšíření špičky, a tím zachování této disciplíny v programu her.