U nás závodit nebudete, rozhodli Norové. Ruské hvězdy už ale najíždějí do Osla

V příštích týdnech bude Norsko hostit závody elitního seriálu ve sjezdovém i běžeckém lyžování, skocích a severské kombinaci. Tamní lyžařská federace dala jasně najevo, že závodníci ze země, která vede agresivní válku proti slabšímu sousedovi a je podezřelá z páchání válečných zločinů, nejsou vítáni.

„Ruské porušování mezinárodního práva a útoky na ukrajinský lid vyžadují mezinárodní odsouzení a sankce. Sport nemůže stát stranou a zůstat pasivní k tomu, co se právě děje. Vzkaz Norské lyžařské federace Rusku a ruským sportovcům je naprosto jasný - nechceme vás tady," uvedla o víkendu federace.

Už v pondělí ale dorazil z finského Lahti mimo jiné druhý muž průběžného pořadí běžkařského SP Alexander Bolšunov. O trojnásobného olympijského vítěze z Pekingu byl mezi norskými novináři velký zájem, hvězdný lyžař ale žádosti o rozhovor přecházel mlčením.

Foto: Alessandra Tarantino, ČTK/AP Mistr světa Alexandr Bolšunov se raduje z triumfuFoto : Alessandra Tarantino, ČTK/AP

Promluvil ale jeho kouč Jurij Borodavko, který v tu dobu ještě kvitoval, že ruští lyžaři mohou dál závodit. „Je to hrozná situace. Válka je vždy hrozná. Nikdo si nikdy nepřeje válku, ani my ne. Díky bohu, že jsou ještě lidé se zdravým rozumem, kteří nepodléhají celosvětové panice - myslím lidi z FIS," pochvaloval si Borodavko generalitu mezinárodní federace.

Zároveň připustil, že pro ruské reprezentanty je nastalá situace „psychologicky těžká".

S účastí Rusů se ale nehodlal smířit člen komise pro běžecké lyžování FIS Vegard Ulvang.

„Nemyslím si, že by tady měli Rusové startovat. Ukrajina je členská země FIS a je na ni útočeno. Nemůžeme to nechat tak, že ti, na které se střílí, musí domů bojovat a bránit vlast a ti, kteří na ně střílí, tady smí závodit," uvedl Ulvang pro norskou televizi NRK.

Foto: @RT_com Šéfka ruského lyžování Jelena Vjalbeová.Foto : @RT_com

Podle něj by FIS měla okamžitě rozhodnout o vyloučení Rusů. Apeloval na to, že pokud to neudělá, budou jim muset zakázat účast na své půdě sami Norové.

„Rozhodnutí je na FIS. Když ho neudělá, musíme jej učinit my (Norové), kteří ty závody vlastníme. Když s naším jednáním nebude FIS souhlasit, může nám Světový pohár odebrat. Ale je to riziko, do kterého musíme jít. Zároveň budeme tlačit na FIS, aby se k tomu postavila čelem," naléhal Ulvang.

Generální sekretář Mezinárodní lyžařské federace Michel Vion však rozhodnutí norského svazu zakázat ruským a běloruským reprezentantům start při SP v Drammenu označil z hlediska regulí FIS za nepřijatelné. "Norský svaz může konstatovat, že si účast ruských a běloruských závodníků nepřeje, ale nemůže je ze závodů svévolně vyloučit. To je porušení pravidel FIS," prohlásil Vion a dodal, že dnes odpoledne se uskuteční schůzka, na níž FIS přijme rozhodnutí.

Riziko pro Norsko spočívá mimo jiné v tom, že závody v jejich zemi ztratí status Světového poháru.

Podle Ulvanga si ale Norsko nemůže dovolit nezaujmout jasný postoj a konat. Sport má podle něj momentálně obrovskou zodpovědnost.

„Ruští sportovci jsou většinou zaměstnanci armády. Mají vojenské hodnosti. Symbolická hodnota (jejich vyloučení) je o to větší," dodal.

Prezident Ruské federace Vladimir Putin Bolšunova po hrách v Pekingu dokonce povýšil.

Do situace se vložil také hlavní sponzor Světového poháru, norská potravinová firma COOP. V případě účasti Rusů na závodech v Norsku se rozhodla vyvést své logo a startovní čísla v ukrajinských barvách, v nichž by tedy museli závodit i Rusové.

„Musíme udělat všechno, co můžeme. Myslíme, že by se Rusové závodů nezúčastnili, i kdyby jim to FIS povolila," řekl listu VG ředitel společnosti COOP Norge Björn Takle Friis.

Norský svaz se po nečinnosti FIS nakonec rozhodl jednat na vlastní pěst. Rusům a Bělorusům kvůli invazi na Ukrajinu zakázal na svém území závodit.

„Dnes jsme informovali Mezinárodní lyžařskou federaci (FIS), že bez ohledu na její postoj se v Norsku bude závodit bez Rusů a Bělorusů," citovala agentura Reuters prohlášení norského lyžařského svazu.