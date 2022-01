Závodní ředitel mužského SP zkritizoval pořadatele zrušeného slalomu v Záhřebu

Slalom se měl uskutečnit už ve středu, ale kvůli teplému počasí byl o den odložen. I ve čtvrtek se ale ve slabé vrstvě sněhu objevovaly díry. Už od čtrnáctého startujícího pořadatelé závod přerušovali kvůli opravám trati a po devatenáctém závodníkovi marnou snahu vzdali. Waldner si myslí, že se do tohoto podniku vůbec neměli pouštět.

"Viděli jste na inspekci, že se tam nedalo závodit. Na startu bylo 60 závodníků, ale šlo to pro deset. Neměli s tím závodem začínat, to je jednoduché," řekl dnes.

Na start se nedostal český reprezentant Jan Zabystřan, který měl po zranění závodit poprvé v této zimě. Dopadl ale o poznání lépe než Francouz Victor Muffat-Jeandet, jenž si zlomil pravou lýtkovou kost a přijde o olympijské hry v Pekingu. Waldner v Záhřebu ve čtvrtek nebyl, protože odcestoval na další zastávku SP do Adelbodenu.

"Ale to už bylo příliš pozdě, ten závod vůbec neměl začít," řekl Waldner. Jeho kolega byl prý pod velkým tlakem chorvatských funkcionářů, aby se závod dojel. "To, jak to tam probíhalo, je prostě neakceptovatelné. Rozhodčí, v tomto případě Emmanuel Couder, musí mít poslední slovo," zlobil se.