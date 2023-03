Zázračný teenager už prohání hvězdy. Až nelidské, přírodní úkaz, žasnou experti

„Třeba mně osobně hlava na dlouhé závody dozrála po třicítce. Obecně se říká, že pokud někdo přijde ze Světových pohárů na dálkové běžecké lyžování, tak minimálně jeden dva roky trvá, než se zapracuje do jiné zátěže a než nasbírá potřebné tréninkové objemy a získá schopnost v určitém tempu souvisle jet a pak ještě v závěru sprintovat. Jenže on nemohl tyhle zkušenosti dva roky sbírat, když je mu teprve šestnáct let," zdůrazňuje Kocumová, která se v roce 1999 stala juniorskou mistryní světa.

„Jinak by šlo o obrovské zklamání s tím, co předvádí v šestnácti letech. Byl by to hřích a ukázka toho, že se to nezvládlo a že se do těchto závodů pustil moc brzy, pokud by se ještě nedokázal zlepšit o ten chloupek, který mu k pódiovým umístěním chybí," myslí si.