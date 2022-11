Ženám příští týden začne SP ve sjezdovém lyžování, slalomy v Levi jsou potvrzeny

Díky tomu je závodní trať připravena. "Po dvou náročných covidových letech bude tato akce znovu plně veřejná. Závodnice se zapojí do losování startovních čísel při pátečním slavnostním zahájení, bude doprovodný program pro diváky a plné ochozy," řekl Peter Gerdol, sportovní ředitel ženských alpských disciplín FIS.

V Levi od začátku listopadu trénuje šestnáct reprezentačních týmů. Na vstup do sezony se ve Finsku chystá i česká naděje Martina Dubovská, která zde před rokem ve druhém slalomu dosáhla na životní šesté místo. Oba slalomy v minulé sezoně vyhrála Slovenka Petra Vlhová. Celkem v tomto středisku triumfovala pětkrát, takže už má pět sobů, kterým mohla vybrat jméno.

"Mám ráda závod a trať v Levi, protože nabízí vše, co by slalomový svah měl mít. Budu se snažit letos znovu vyhrát, ale nebude to snadné, protože ostatní holky jsou rychlé a šikovné. Už jsme tady týden, takže se chci ve volném dni podívat na svého soba," uvedla Vlhová.