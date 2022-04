Čtyřnásobný olympijský vítěz v shorttracku Hamelin ukončil kariéru

Na únorových olympijských hrách v Pekingu pomohl Hamelin Kanadě k titulu ve štafetě na 5000 metrů a v neděli v téže disciplíně získal na mistrovství světa bronz. Pak objel rozlučkové čestné kolo se svou bezmála dvouletou dcerou v náručí. "Znamená to pro mě hodně. Je už trošku starší, ale možná pořád nechápe, co se děje. Ale jsem si jistý, že si ten okamžik se mnou užívala. Byla to jedna z věcí, kterou jsem chtěl udělat, a jsem rád, že se to stalo tady v Montrealu," řekl čtrnáctinásobný mistr světa po svém posledním závodě.